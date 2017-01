Johnny Depp e Amber Heard finalizam o divórcio

Carolina Morais Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao fim de vários meses em tribunal, Johnny Depp e Amber Heard deram por terminado o processo de divórcio. O ator irá pagar 6,6 milhões de euros à modelo que o acusou de violência doméstica.

Chegou ao fim um dos processos de divórcio mais badalados do último ano. Johnny Depp e Amber Heard finalmente chegaram a acordo quanto aos termos da rutura, que ficou marcada por acusações de violência doméstica.

O ator concordou em pagar 6,6 milhões de euros à modelo, que decidiu doar esse montante a duas instituições de caridade. Ficou ainda decidido pelo tribunal de Los Angeles, EUA, que será ela a ficar responsável pelos cães que o casal tinha em comum, Pistol e Boo, e pelo cavalo Arrow.

Quanto às acusações de violência doméstica, Depp continua a negar culpa. De acordo com os documentos judiciais, Heard alega que ele foi fisicamente abusivo para consigo, chegando até a atirar-lhe um telemóvel à cara durante uma discussão.

As autoridades que investigaram o caso não encontraram evidências de qualquer crime. Nas palavras do advogado do ator, esta manobra de manequim de 30 anos terá sido apenas uma "tentativa de assegurar um acordo financeiro".

Embora os termos do divórcio já tivessem sido definidos no ano passado, este só foi finalizado agora porque os advogados demoraram a decidir entre si se Depp deveria fazer o pagamento diretamente às instituições de solidariedade, ou não.

Ficou ainda estipulado que o galã de 53 anos manterá a posse de todos os bens imobiliários, entre eles as propriedades em Los Angeles, em Paris e na sua ilha privada nas Bahamas. Conseguiu ainda ficar com mais de 40 veículos - incluindo carros "vintage" e uma coleção de motorizadas - e com a garantia de que será anulada a ordem de restrição que a ex-mulher levantou contra si.

Este processo pode até ter chegado ao fim, mas Johnny Depp, agora na condição de queixoso, voltará a tribunal na sequência de acusações de fraude, má representação, negligência e violação do dever fiduciário contra os seus gerentes de negócios. Segundo o ator, a The Mandel Company terá atuado de forma tão irresponsável que o fez perder "dezenas de milhões de dólares".

Entretanto, a empresa já reagiu, emitindo um comunicado no qual se refere ao processo judicial como uma "completa invenção". "Durante 30 anos, Joel e Rob Mandel, e a sua empresa The Management Group, foram gerentes de confiança de alguns dos mais bem-sucedidos indivíduos e empresas da indústria do entretenimento. Durante 17 desses anos, fizeram tudo o que era possível para proteger Depp dos seus gastos irresponsáveis e extravagantes".