Madonna: "Recuso-me a ter uma vida convencional"

Numa entrevista íntima à edição dos 150 anos da revista "Harper's Bazaar"

"Constitui uma família bastante inconvencional. Tenho amantes que são três décadas mais novos do que eu. Isto faz as pessoas sentirem-se desconfortáveis. Sinto que tudo o que faço faz as pessoas sentirem-se desconfortáveis", diz Madonna à edição de fevereiro da revista norte-americana "Harper's Bazaar".

Numa entrevista íntima, a rainha da "pop" admite que sempre se sentiu "oprimida". "Sei que as pessoas vão dizer que sou ridícula por dizer isto, que sou uma 'pop star', mas sempre me dificultaram a vida e isso é porque eu sou mulher e também porque me recuso a ter uma vida convencional", prossegue a cantora norte-americana, de 58 anos.

As declarações de Madonna na publicação surgem um mês depois do discurso emotivo que fez em Nova Iorque, em dezembro, quando recebeu o prémio Mulher do Ano da revista "Billboard". Na altura, referiu que para si "é importante dar opinião sobre a importância de as mulheres se ajudarem entre si a ganhar mais poder, a perceber o seu valor e a acreditarem em si mesmas".

Agora, voltou a referir-se às mulheres. "Eu sou política. Acredito na liberdade de expressão, não acredito na censura. Acredito na igualdade de direitos. Acredito que as mulheres devem abraçar a sua sexualidade e sua expressão sexual. Não acredito que há uma idade em que não possamos [mais] falar ou sentir e em que não possamos ser quem somos".

A entrevista realizou-se em casa de Madonna em Nova Iorque, nos EUA. "Cheira incrivelmente bem - a algo delicioso, talvez a frango assado, que estava a ser cozinhado algures na mansão - e havia uma ligeira fragrância no ar, talvez a jasmim", conta a jornalista Roxane Gay, acrescentando que a artista chegou atrasada. "Mas, também, o que é o tempo? Ela depois desfez-se em desculpas", relata.

Gay confessa que não quis colocar questões "que já tivessem sido colocadas". Acabou por perguntar o que é que existe no facto de ser artista que faz com que Madonna continua a sua carreira. "É inexplicável. É como respirar", começou por responder a cantora, para logo de seguida contar que um dos ex-maridos - sem revelar se era Guy Ritchie ou Sean Penn - não a compreendia. "[Perguntava] porque é que eu ia gravar outro disco, porque ia fazer outra digressão, porque ia realizar mais um filme. E eu retorquia: "Porque tenho de me explicar? Era coisas muito sexistas de se dizer".

"Alguém pergunta ao Steven Spielberg porque é que ele ainda faz filmes? Ele já não tem sucesso suficiente? Dinheiro suficiente? Alguém se chegou junto de Pablo Picasso e disse "Okay, tens 80 anos. Não pintaste o suficiente?", prosseguiu.

A "Harper's Bazaar" comemora com esta edição o seu 150º aniversário. As fotografias são da autoria de Luigi & Iango.