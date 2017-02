Mãe de Michael Jackson processa o sobrinho

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:03 Facebook

Katherine Jackson diz sofrer de abusos psicológicos continuados por parte do sobrinho Trent Lamar Jackson, que descreve como sendo um "vigarista abusivo".

Maus tratos, abuso psicológico, acesso a contas bancárias e utilização de cartões de crédito sem permissão. São estas as acusações de Katherine Jackson, de 86 anos, a Trent Lamar Jackson. A revista "People" teve acessos aos documentos que a mãe de Michael Jackson entregou em tribunal e nos quais afirma que as ações do sobrinho e motorista a deixam num "estado constante de medo e confusão".

"Os abusos de Trent foram deliberados e premeditados durante anos para manipular a senhora Jackson de forma a assumir o controlo das suas finanças, ter estada grátis na sua casa de hóspedes e separá-la dos seus filhos", revela a "People" sobre a queixa apresentada pela matriarca dos Jackson, que terá chegado a esconder-se no interior de um armário para pedir ajuda aos filhos.

Katherine admite que despediu Lamar Jackson, que descreveu como um "vigarista abusivo", das suas funções de motorista. Mas também afirma ter receio de regressar a casa em Calabasas, nos EUA - estará por estes dias em Londres a visitar a filha, Janet Jackson, que deu à luz no início do mês de janeiro -, e reencontrá-lo.

De acordo com a publicação norte-americana, o tribunal emitiu uma ordem de restrição que impede Trent de se aproximar da tia e ordenou que o mesmo abandone a propriedade e devolva a chaves a Katherine Jackson.