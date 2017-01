Maria Leal irreconhecível em concerto na Suíça

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:26, atualizado às 16:31 Facebook

A intérprete de "Dialetos de Ternura" submeteu-se a um tratamento dentário.



Maria Leal quis melhorar a sua saúde oral e o seu visual e submeteu-se a um tratamento dentário que alterou por completo o seu sorriso. A intérprete de "Dialetos de Ternura" mostrou o resultado final durante um espetáculo que realizou num bar em Peseux, na Suíça.

"12 horas de clínica mas muito bem tratada! Obrigada pelas vossas mensagens para saber como estava", escreveu Maria Leal nas redes sociais, onde foi partilhado um vídeo com a atuação da cantora.

Recorde-se que a atuação de Maria Leal no programa Você na TV, da TVI, que a deu a conhecer, foi o vídeo mais visto pelos portugueses em 2016 no YouTube, com mais de 3 milhões de visualizações.