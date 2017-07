Maria Vieira lança livro com comentários do Facebook

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:22, atualizado às 14:23 Facebook

Depois dos livros de viagens, segue-se "Maria no País do Facebook", uma compilação dos polémicos textos que a atriz Maria Vieira tem escrito na rede social.

Elogios a Donald Trump, críticas a Marcelo Rebelo de Sousa ou Salvador Sobral e muitas opiniões sobre temas da atualidade vão estar disponíveis num livro de 180 páginas. A obra vai ser editada pela Ideia-Fixa, da Alêthea Editores, fundada e dirigida pela antiga deputada Zita Seabra, que foi administradora e diretora-editorial da Bertrand.

"São textos sarcásticos, por vezes irónicos, sobre o quotidiano português e a política mundial, destacando os textos sobre o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que afirmou que 'ficará para a história como o pior Presidente que Portugal conheceu'.[...] Com uma escrita polémica nas redes sociais, tem o desassombro de defender o que pensa sem hesitar. São esses textos desassombrados a que agora se dá a ler ao grande público", pode ler-se no site de venda de livros online Wook, em que foi publicada a sinopse da obra.

Maria Vieira tem sido, ao longo dos últimos meses, alvo de várias críticas, nomeadamente de colegas de trabalho, que não se reveem nos seus textos e opiniões, questionando até se será a atriz, de 60 anos, a autora das publicações.

Manuel Cavaco, por exemplo, chegou a acusar Maria Vieira de ser uma "execrável criatura" e "retardada mental". Já Ana Bola, com quem "parrachita" trabalhou durante vários anos, deu a entender que seria o marido da atriz o responsável pelos textos. "Até reconheço na escrita da tua página alguns laivos do tipo de escrita do teu marido, quando tentou ser escritor", pode ler-se numa publicação da atriz no Facebook.

Curiosamente, é o marido da intérprete, Fernando Rocha, a assinar o prefácio de "Maria no país do Facebook", que chegará às bancas já no próximo mês.