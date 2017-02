Miss Universo desmente rumores de homossexualidade

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Iris Mittenaere, Miss Universo 2016, terminou com os rumores que dão conta de uma alegada relação amorosa com Miss França 2015. A manequim aproveitou a ocasião para apresentar o namorado.

Apenas dez dias após ser eleita a mulher mais bonita do mundo, Iris Mittenaere começou a ser alvo de escrutínio sobre a sua vida pessoal. A imprensa internacional deu conta de uma alegada relação amorosa da francesa de 24 anos com Camille Cerf, Miss França 2015. Um rumor que a estudante em cirurgia dentária desmentiu ao jornal "Le Parisien".

"Ao lermos as notícias, eu e a Camille rimos", começou por explicar a partir de Nova Iorque à publicação francesa. "Assim vamos ter alguma coisa para contar", prosseguiu com humor. Mittenaere aproveitou a entrevista para falar do namorado, Matthieu, que conheceu antes do certame que a elegeu como Miss França 2016. "Não nos vemos desde a minha eleição em Manila [Filipinas]. Mas ter uma relação não é um problema aqui [em Nova Iorque]. É menos tabu do que em França. A Miss Estados Unidos também tem um namorado", salientou.

A beldade falou, também, do assédio por parte da imprensa desde a sua vitória no passado dia 30 de janeiro. "Assim que eu vou ao cabeleireiro, vejo fotografias minhas na internet. É perturbador. Já não posso sair de casa em pijama", confidenciou.

Desde que foi consagrada Miss Universo 2016, Iris Mittenaere abandonou a sua terra natal, a cidade de Lille, para morar num apartamento de 152 metros quadrados em Nova Iorque que partilha com a Miss Estados Unidos.