Pamela Anderson surpreende com visual mais natural

A atriz Pamela Anderson deu nas vistas com um visual mais natural e rejuvenescido, num evento em Paris, França, deixando de lado a maquilhagem pesada que já usou no passado.

Longe vão os tempos da Pamela Anderson que vimos em "Marés Vivas". A atriz norte-americana de 49 anos foi uma das estrelas da Best Awards Gala, que decorreu num luxuoso hotel em Paris, e surgiu com um visual rejuvenescido e mais e natural, sem a maquilhagem pesada e o falso bronze que já usou no passado e uma cor de cabelo mais subtil.

As diferenças no aspeto visual de Pamela não passaram despercebidas e têm sido notadas nas redes sociais e na imprensa internacional. Já em janeiro, a atriz deu nas vistas, pelas mesmas razões, num evento solidário em Los Angeles ao qual compareceu na companhia de um dos seus dois filhos, Brandon.

Em 2016, numa entrevista à revista "W", Pamela Anderson confessou que olha para imagens suas antigas e parece ter "vinte anos a mais do que a verdadeira idade". Hoje em dia, sente-se bem com a sua aparência. "Por acaso, gosto do envelhecimento. Tenho grandes exemplos destes na minha vida, como o da minha fantástica mãe, que se mantém glamorosa e divertida. Envelhecer não é o fim. Ainda tenho muito por percorrer", contou.