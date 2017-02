Scarlett Byrne: de "Harry Potter" para a "Playboy"

Nuno Cardoso Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Scarlett Byrne, que ficou conhecida como Pansy Parkinson em "Harry Potter", despiu-se para a edição de março da revista "Playboy" norte-americana, fundada pelo seu futuro sogro.

Deu-se a conhecer ao mundo na pele de Pansy Parkinson, em dois dos filmes da saga cinematográfica "Harry Potter", em 2005 e 2011. Agora, revela um novo lado, mais sedutor e irreverente, ao posar nua para a edição de março da "Playboy" norte-americana, que voltou recentemente atrás com a decisão de não voltar a mostrar nu integral nas suas páginas.

Com 26 anos, a britânica Scarlett Byrne surgirá na capa da revista masculina e já levantou a ponta do véu, com a publicação de uma das imagens da sessão fotográfica, a preto e branco, nas redes sociais. "A nudez é normal. Muito obrigado por esta oportunidade única", frisou no Instagram a atriz que também já participou em séries como "Diários do Vampiro" e "Falling Skies", entre outras.

A ligação da antiga estrela de "Harry Potter" à publicação masculina, contudo, não se fica por aqui. É que Byrne está noiva, há quase dois anos, de Cooper Hefner, diretor criativo da revista e filho de Hugh Hefner, o magnata milionário que fundou a "Playboy". Quando foi tornado público o noivado entre a atriz e Cooper Hefner, Scarlett afirmou: "Tive muita sorte ao apaixonar-se pelo meu melhor amigo".