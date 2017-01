Sobrinha de Passos Coelho e namorada realizam sonho da maternidade

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:54, atualizado às 15:24 Facebook

Raquel Rosa e Andreia Domingos deram as boas vindas a Noah na passada segunda-feira, dia 9

Andreia Domingos, namorada da sobrinha de Pedro Passos Coelho, deu à luz um menino. Noah nasceu com 3,4 quilos na madrugada do passado dia 9, à 01.34, numa clínica em Viana do Castelo, depois de ter recorrido a um banco de esperma em Espanha, para realizar o sonho de ter um filho em comum com Raquel Rosa.

Na sua página de Facebook, a sobrinha do ex-primeiro ministro agradeceu "a todos as felicitações pelo nascimento" do bebé. Já nas redes sociais, disse não querer "saber quem acha certo ou errado" o facto de duas mulheres quererem ser mães em conjunto. "O que eu quero saber é que este menino já é muito amado por quem o rodeia... o que eu quero é ter saúde para acompanhar os passos dele... o resto não passa de restos... Quando eu me preocupar com quem A ou B dorme, então o problema não está nos outros e sim em mim", acrescentou Raquel Rosa.

Em conjunto, Raquel Rosa e Andreia Domingos vão lutar para registar o bebé com os apelidos de ambas. "O meu filho não tem pai. O nosso filho tem duas mães e, se for preciso ir a tribunal, vou as vezes que for necessário. Vou lutar pelo que é meu e da Raquel. Somos uma família. As leis que protegem os casais homossexuais já evoluíram e já são dadas algumas benesses mas ainda há muitas falhas", sublinhou à "Nova Gente" a sobrinha de Passos Coelho.

Andreia Domingues já tem três filhos do anterior casamento e Raquel outros três de outras relações.