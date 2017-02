Tributo emociona Jackie Chan e torna-se viral

Nuno Cardoso Hoje às 13:11 Facebook

O ator e mestre das artes marciais Jackie Chan foi surpreendido e homenageado pela sua equipa de duplos num programa de televisão. O vídeo já soma mais de sete milhões de visualizações.

Um vídeo em homenagem ao trabalho e esforço de Jackie Chan, que contou com o testemunho de vários duplos que trabalharam com o ator e mestre das artes marciais nos últimos 40 anos, através do seu grupo Jackie Chan Stunt Team, está a tornar-se viral.

O tributo dos seus "irmãos" (como se chamam entre si), que surpreendeu e emocionou Chan num programa de televisão - assim como a plateia que assistia às gravações -, foi publicado no Facebook, onde já soma mais de sete milhões de visualizações.

A homenagem contou com as palavras de alguns dos membros originais da formação da equipa de duplos, que começou a trabalhar com Jackie Chan ainda na década de 1970.

"Têm sido 40 anos muito desafiantes. A minha companhia já passou por momentos difíceis antes, mas tem-se mantido até agora. Houve alturas em que o negócio foi extremamente difícil, mas estamos já na nossa oitava geração (de duplos)", disse Chan, emocionado.