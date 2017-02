A "mulher barbuda" que venceu o festival da canção "vai morrer"

Hoje às 12:26, atualizado às 12:33 Facebook

Conchita Wurst, que venceu o Festival da Eurovisão em 2014, e conhecida como "mulher barbuda", "vai morrer".

"Com a senhora de barba atingi tudo o que pretendia desde a vitória no Festival da Eurovisão. Já não preciso dela, tenho de a matar", confessou o próprio Thomas Neuwirth, que encarna a personagem, ao jornal alemão "Die Welt". Sem revelar o fim de Conchita Wurst, o cantor prepara, no entanto, um novo trabalho discográfico.

Conchita Wurst suscitou hostilidade de muitos países europeus, que, na altura, criticaram a vitória no festival, mas também recolheu elogios de vários artistas. Foi o caso, por exemplo, de Julio Iglesias, que qualificou-a de "super-cantora e rapariga assombrosa, muito sensível", e de Cher, que afirmou admirar o seu valor.

Conchita Wurst venceu o Festival Eurovisão da Canção, em 2014, que se realizou em Copenhaga, na Dinamarca, com o tema "Rise Like A Phoenix".