Brad Pitt e Kate Hudson "estão juntos"

A mãe da atriz Kate Hudson confirmou a relação da fllha com Brad Pitt.

"O Brad e a Kate estão juntos e a relação é muito romântica", disse Goldie Hawn à Yahoo. "Estão a sair e planeiam uma forma de o fazer publicamente".

A atriz de 37 anos é filha da também atriz Goldie Hawn e foi criada pelo também ator Kurt Russell. Como uma carreira recheada de êxitos como "Quase Famosos", "Como Perder um Homem em 10 Dias", "Nine" ou "Noivas em Guerra", Hudson é, atualmente, uma das solteiras célebres mais cobiçadas.

Dois anos depois do fim do relacionamento com o músico Matt Bellamy, vocalista dos Muse (de quem chegou a estar noiva), Kate Hudson revelou, em setembro do ano passado, no programa de rádio de Howard Stern que atributos procurava num homem. "Quero um homem divertido. Isso faz-me feliz. Mas quero alguém que seja realmente bonzão! Quero um homem realmente bonzão agora! Não quero exatamente uma coisa para a vida toda, entendes?", explicou Hudson.

Questionada pelo anfitrião sobre se Brad Pitt encaixava nessas características, Kate Hudson respondeu: "Sim! Acho que o Brad é muito, muito bonito".

O ator, de 52 anos, está separado de Angelina Jolie. A separação foi anunciada a 20 de setembro.