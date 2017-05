Câmara recorre a tribunal para notificar Cristiano Ronaldo

Luís Moreira Hoje às 21:37 Facebook

A Câmara Municipal de Terras de Bouro vai avançar com uma notificação judicial a Cristiano Ronaldo depois de o jogador do Real Madrid não ter respondido a várias cartas que lhe foram enviadas.

Em causa está a legalização de partes da vivenda que construiu no Gerês, junto à albufeira da Caniçada, no rio Cávado.

O presidente do município, Joaquim Cracel, revelou, esta quinta-feira, em reunião de Câmara, que a última notificação foi enviada para o domicílio laboral do jogador, o estádio Santiago Barnabéu, em Madrid, Espanha, tendo também essa carta sido devolvida.

A casa tem um problema de licenciamento, devido a acrescentos que não constavam do projeto inicial.

Na reunião, o vereador do PSD, António Afonso, quis conhecer a situação dos 22 processos levantados pela Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território em toda a área abrangida pela Barragem da Caniçada. Segundo o autarca, a maioria foi resolvida, havendo ainda cinco ou seis que deverão ser encaminhados para a via judicial.

Joaquim Cracel sublinhara anteriormente ao JN que a maioria das infrações detetadas na inspeção diz respeito a pequenos acrescentos em obras legais: "São coisas legalizáveis no quadro do processo de autorização de construção", afirmou.

O autarca, um independente eleito nas listas do PS, assegura que a inspeção, feita para verificar o cumprimento do Plano de Ordenamento da Albufeira, não encontrou nenhum edifício ilegal, apenas anexos ou aditamentos feitos sem conhecimento da autarquia. Nesse sentido, considera que o relatório inspetivo "exagera".