Estrelas de Hollywood cantam "I Will Survive" para Donald Trump

A música "I Will Survive" ("Vou sobreviver"), de Gloria Gaynor, foi interpretada por mais de 20 estrelas de Hollywood e transformou-se num hino de oposição a Trump, antes da tomada de posse, a 20 de janeiro.

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig e Mahershala Ali estão entre os 21 atores que interpretaram a música "I Will Survive" de Gloria Gaynor e a dedicaram a Donald Trump, que vai tomar posse a 20 de janeiro.

Esta nova versão do clássico de 1979 partiu de uma ideia da revista "W", que explicou que muitos dos participantes são apoiantes de Hillary Clinton e que a interpretação é apenas um antídoto para uma "Hollywood ainda de luto", por causa do resultado das eleições.

"I Will Survive" é uma música exuberante, contudo, para a revista W, é o tipo de hino que é preciso, agora mais do que nunca, com da chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América.