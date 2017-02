Harrison Ford quase chocou contra avião com 116 pessoas a bordo

Hoje às 15:39 Facebook

O ator e piloto de aviões Harrison Ford enganou-se na pista de aterragem e quase embateu contra um avião com 116 pessoas a bordo. Foi aberta uma investigação.

Aconteceu na segunda-feira, no aeroporto John Wayne, no condado de Orange, Estado norte-americano da Califórnia. Harrison Ford, de 74 anos, enganou-se na pista de aterragem e passou por cima de um Boeing 737 com a sua avioneta.

O avião da American Airlines, cheio de passageiros, estava prestes a levantar voo e o pior não aconteceu, mas a Administração Federal da Aviação (FAA) norte-americana quer apurar o sucedido.

Ford terá então perguntado à torre de controlo do aeroporto ser era suposto estar um avião debaixo da sua avioneta de um motor. À NBC, a FAA garantiu que o ator recebeu as instruções corretas de aterragem.

Este não é o primeiro incidente aéreo da estrela de "Guerra das Estrelas", que soma já três acidentes no ar. Em 2015, despenhou a sua avioneta num campo de golfe próximo do aeroporto de Santa Mónica, também na Califórnia, sofrendo várias fraturas. Caiu também em Lincoln, no Nebraska, no ano de 2000, saindo ileso do acidente. A primeira queda ocorreu em 1999, com um helicóptero.