Sharon Stone arrasa aos 58 anos

O estonteante cruzar de pernas da personagem Catherine Tramell ainda está na memória de uma geração. E a protagonista, 25 anos depois, continua a não desiludir quem a teve como musa na década de 90.

Aos 58 anos, Sharon mostrou que ainda está para as curvas, durante uma produção fotográfica realizada na semana passada. Sobre o trabalho não se conhecem pormenores mas, as imagens partilhadas nas redes sociais revelam que os anos parecem não passar por aquela que será sempre um dos maiores símbolos sexuais da sétima arte.

Cinquentona, Sharon provoca inveja a muitas jovens de vinte anos, sem necessidade de manipulações digitais para impressionar. Nas fotografias que a própria partilhou no Instagram, a par das que também exibiu a maquilhadora Jo Baker, a musa do cinema surge com um sensual vestido branco. Bastante decotado e com uma sinuosa fenda, o vestido realçou a elegância de Sharon Stone que continua a ser uma mulher de inegável beleza e dona ainda de umas pernas perfeitas como as que, em 1992, fizeram muitos suspirar.