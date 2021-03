Sérgio Almeida Hoje às 09:21 Facebook

Seja pelo lento mas inigualável desabrochar da primavera ou apenas pela comemoração do seu dia mundial a 21, março é o mês da poesia. Aqui ficam cinco razões pelas quais não há que duvidar desta suspeita.

Qual o escritor que nunca sonhou ser acometido de uma inspiração súbita que o leve a escrever de jato, com uma força e verve tais capazes de dispensarem até a mais sedutora das musas literárias?

Para Fernando Pessoa, esse dia chegou a 8 de março de 1914. A epifania só lhe deu tempo para se abeirar de uma cómoda alta e escrever, de um jato, três criações marcantes: "Guardador de rebanhos", "Chuva oblíqua" e um esboço de "Ode triunfal".

Mais do que os poemas em si, o clarão inspirativo revelou-lhe a aventura heteronímica, sem a qual Pessoa não seria o autor universal que é.

Regressar a este poema altamente sensitivo, no qual Alberto Caeiro professa o desejo de experienciar sem freios tudo o que o rodeia, é, pois a melhor forma de iniciar este périplo demonstrativo das virtudes poéticas de março:

IX - Sou um guardador de rebanhos.



Sou um guardador de rebanhos.

O rebanho é os meus pensamentos

E os meus pensamentos são todos sensações.

Penso com os olhos e com os ouvidos

E com as mãos e os pés

E com o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la

E comer um fruto é saber-lhe o sentido.



Por isso quando num dia de calor

Me sinto triste de gozá-lo tanto,

E me deito ao comprido na erva,

E fecho os olhos quentes,

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,

Sei a verdade e sou feliz.

Mário Viegas foi um dos muitos declamadores rendido a estes poemas pessoanos:

Mais de quatro décadas depois de Fernando Pessoa, um então jovem autor chamado Eugénio de Andrade plasmava num poema a que deu o título "Entre março e abril" os encantos primaveris sob a forma de flores. Não as mais louvadas e cantadas, dos lilases às rosas, mas as "tímidas" e de "cores difíceis" conhecidas por frésias ou junquilhos:

"Entre março e abril"

Que cheiro doce e fresco,

por entre a chuva

me traz o sol,

me traz o rosto,

entre março e abril

o rosto que foi meu,

o único

que foi afago e festa e primavera?

O cheiro puro de só da terra!

não das mimosas,

que já tinham florido

no meio dos pinheiros;

não dos lilases,

pois era cedo ainda

para mostrarem

o coração às rosas;

mas das tímidas, doces flores

de cor difícil,

entre limão e vinho,

entre marfim e mel

abertas no canteiro junto ao tanque

Frésias,

ó pura memória

de ter cantado -

pálidas, fragrantes,

entre chuva e sol

e chuva

- que mãos vos colhem,

agora que estão mortas

as mãos que foram minhas?

"Coração do dia" foi publicado pela primeira vez em 1958 Foto: Direitos reservados



Se o poema de Eugénio contém um fundo trágico - a efemeridade da vida natural -, há também abundantes exemplos de como ela pode ser vibrante, qualquer que seja a sua duração. Poeta da Natureza por excelência, o britânico William Wordsworth legou-nos escritos pulsantes de vida que abraçam a ação em detrimento do lado puramente reflexivo. Escrito algures neste mês, o seguinte poema exige ser lido e escutado no original para que nada da sua beleza se perca:

"Written in March"

The cock is crowing,

The stream is flowing,

The small birds twitter,

The lake doth glitter

The green field sleeps in the sun;

The oldest and youngest

Are at work with the strongest;

The cattle are grazing,

Their heads never raising;

There are forty feeding like one!

Like an army defeated

The snow hath retreated,

And now doth fare ill

On the top of the bare hill;

The plowboy is whooping-anon-anon:

There's joy in the mountains;

There's life in the fountains;

Small clouds are sailing,

Blue sky prevailing;

The rain is over and gone!"

William Wordsworth (1770-1850) é um dos poetas românticos ingleses mais lidos Foto: Direitos reservados

Há uma dúzia de anos, neste mesmo mês, era apresentado "Escritura y alquimia", um documentário sobre o poeta espanhol Antonio Gamoneda que nos aclara o seu universo literário, estético e humano.

"O poema necessita da leitura para ser algo significativamente vivo", diz a dada altura o autor de "Oração fria", que completa 90 anos a 30 de maio:

Se ainda duvida da ligação íntima entre março e a poesia, aqui fica um argumento irrefutável para mudar de ideias. Em 1974, Tom Jobim escrevia e gravava, com Elis Regina ao seu lado, o tema "Águas de março".

Em cada palavra, em cada acorde, "é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol" que espreita a cada instante, obrigando-nos (ou pelo menos a tentar fazê-lo) a repensar certezas: