Daniela Melchior entre as estrelas de "Guardiões da Galáxia: Volume 3"

João Carlos Martins Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O mais recente filme produzido pelos estúdios da Marvel chegou na quinta-feira aos cinemas portugueses e conta com a presença da atriz portuguesa Daniela Melchior.

A atriz dá corpo à personagem de Ura, uma funcionária que trabalha numa empresa que tem a particularidade de ser construída à base de matéria orgânica, sendo esta característica responsável por proporcionar alguns dos momentos mais estranhos no filme. James Gunn, realizador norte-americano, volta a depositar a sua confiança na atriz portuguesa, depois de, em 2021, Daniela já ter feito parte do elenco de "O Esquadrão Suicida".

A personagem interpretada pela portuguesa no mais recente filme, apresenta um papel importante na narrativa da trilogia. De realçar que durante o ano de 2022, a atriz portuguesa já tinha sido anunciada como intérprete do décimo filme da saga "Velocidade Furiosa", contracenando com Vin Diesel (Dom Toretto).

PUB

O terceiro capítulo dos "Guardiões da Galáxia" mantém os mesmos intérpretes como Chris Pratt que dá corpo a Peter Quill, Zoë Saldaña é Gamora, Karen Gillan é Nebula, Pom Klementieff é Mantis e Dave Bautista é Drax. A novidade é a introdução Chukwudi Iwuji que dá corpo ao Alto Evolucionário um "vilão com complexo de Deus nascido em berço de ouro".

Na porta de saída para a liderança do DC Studios, concorrente da Marvel Studios, James Gunn, afirmou que vai "ter saudades destes personagens". Este é o último filme que irá juntar o grupo de atores que ganhou uma elevada popularidade junto dos apaixonados pela sétima arte.

"Guardiões da Galáxia: Volume 3" assenta no estilo explosivo que caracteriza as realizações de James Gunn, cruzando o drama e ação com momentos de humor, que distingue esta trilogia a par da ligação emocional criada entre os espectadores e as personagens.

O filme chegou aos 100 milhões de dólares nos primeiros dias de apresentação.