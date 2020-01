Yoko Ono no Porto em abril para exposição em Serralves

Catarina Ferreira e Miguel Conde Coutinho Hoje às 11:36 Facebook

O JN já o tinha noticiado, mas o Museu de Arte Contemporânea de Serralves só o confirmou oficialmente esta quinta-feira. Yoko Ono vai ter uma exposição no Porto, agendada para abril. Está ainda previsto que a artista venha à cidade e que participe em performances.

Yoko Ono, inscrita na história popular como a mulher do Beatle John Lennon, tem também um percurso de seis décadas na arte contemporânea, com obra espalhada pelo Mundo. A Serralves vai trazer "O jardim-escola da Liberdade", uma "vasta exposição dedicada ao trabalho da artista", explica o programa da Fundação, "onde são reunidos objetos, obras em papel, instalações, performances, gravações em áudio e filmes, além de materiais de arquivo raramente vistos".

"A mostra", explica Serralves, é organizada em colaboração com o "Studio One, Nova Iorque" e apresenta "uma visão abrangente da produção múltipla desta artista pioneira da arte conceptual e da performance que, durante os primeiros anos de sua extensa carreira, viveu entre Nova Iorque, Tóquio e Londres". Será a primeira grande apresentação de Yoko Ono em Portugal.

A programação de 2020 da Fundação está ainda a ser anunciada pela presidente do Conselho de Administração da Fundação, Ana Pinho, e por Phillipe Vergne, o diretor artístico do Museu. Está também confirmado outro nome já avançado pelo JN: o artista norte-americano Arthur Jafa, que tinha já passado pelo Porto no âmbito do Forum do Futuro, e que agora regressa à Invicta com a mostra "Uma série de interpretações absolutamente improváveis, ainda assim extraordinárias".

*com Ricardo Fonsceca