A "Árvore da Vida" de Joana Vasconcelos

Capela Santa do Castelo de Vincennes, em Paris, acolhe esta monumental obra da artista portuguesa.

Joana Vasconcelos nasce em Paris, em 1971, cidade onde os pais estavam emigrados, como tantos portugueses no contexto do Portugal triste do Estado Novo. Com três anos e a Revolução dos Cravos portadora de todas as utopias, vem para Portugal com a família e é, por tudo isto, como artista portuguesa que se define. Os seus feitos e a sua carreira, de amplo reconhecimento internacional, falam por si: na primeira Bienal de Veneza com curadoria feminina, em 2005, apresenta a obra "A Noiva". Em 2012 torna-se na primeira mulher e a mais jovem artista a expor no Palácio de Versalhes, tendo sido esta a exposição com mais visitantes que o local recebeu em meio século. Em 2013 é na pérola do Adriático que volta a destacar-se com o "Trafaria Praia", representando Portugal com o primeiro pavilhão flutuante da história desta bienal. Em 2018, tornou-se na primeira artista portuguesa a ter uma exposição individual no Guggenheim de Bilbau e, em 2023, ninguém ficou indiferente à sua colaboração com a marca Dior e à "Valquíria" que era o cenário do desfile outono/inverno 2023/24; ou às imagens da monumental obra "Bolo de Noiva" para a Waddesdon Manor de Lord Jacob Rothschild, em Inglaterra.

O mundo gosta dela, admira-a, não apenas pela escala das suas obras, mas, sobretudo, pela forma como combina conceitos do neoconceptualismo e da pop art, com a necessária leitura da emergência de tecnologias ancestrais, outrora avessas às ditas belas-artes, como são o têxtil, a cerâmica ou o vidro. Em bom tom da verdade, a ação do atelier de Joana Vasconcelos é responsável pela reativação de fábricas como a Viúva Lamego ou por uma releitura das possibilidades do crochet, desvinculadas da sua identidade cristalizada no napron e na prisão doméstica feminina da ditadura. Quando visito o seu atelier, em Lisboa, é inegável vê-la, também, como uma empresária de elevado sentido social, gerindo uma equipa que integra diversidade de género, proveniências e gerações, que gera emprego e o faz privilegiando o bem-estar dos trabalhadores. Sendo fácil, no contexto do sistema da arte português, criticar uma artista que se fez a si própria, certo é que, globalmente, o que faz é reconhecido e eleva o nome de Portugal.

França é um dos lugares onde é apreciada e, por estes dias, no âmbito da Temporada Portugal-França, deixei-me encantar pela sua "Árvore da Vida", obra inspirada na forma de um loureiro, com cerca de 13 metros de altura e que integra mais de 140 mil folhas trabalhadas manualmente em tons de encarnado e negro, produzidas na diversidade de possibilidades do têxtil durante os períodos de confinamento que os tempos recentes nos impuseram. O espanto dá-se na visita ao Castelo de Vincennes, um testemunho da própria História da França, associado, em parte, ao início da Guerra dos Cem Anos (1337-1453) entre França e Inglaterra e ao reinado, mais tarde, de Carlos V, que inicia as obras da Santa Capela, marco da passagem do gótico radiante para o gótico flamejante. Joana Vasconcelos sabe fazer esta leitura da imanência da arquitetura e do lugar, produzindo uma obra de leitura ascensional, com a luminosidade típica dos vitrais das igrejas góticas e, simultaneamente, plena da vanguarda e dos seus binómios.

"Árvore da vida" de Joana Vasconcelos Foto: Helena Mendes Pereira

Numa só obra, a artista evoca a Árvore da Vida de Jerusalém celestial, que dá fruto todos os meses; presta homenagem a Rainha Catarina de Médicis, com forte intervenção no término da construção desta Santa Capela; e, ainda, refere-se a Dafne, figura da mitologia que se transforma em árvore para fugir de Apolo. Numa dimensão quase ecuménica, ainda que altamente espiritual, a "Árvore da Vida" é um símbolo do poder feminino, simbolizado pela fertilidade, não apenas de vida, mas das ideias, ou não fosse Joana Vasconcelos também a voz de uma geração de mulheres primeiras e pioneiras que abrem a porta para as demais.

Até 3 de setembro de 2023, uma visita a Paris, merece a volta até Vincennes para nos deixarmos pasmar e, sobretudo, orgulhar nesta portuguesa chamada Joana Vasconcelos.