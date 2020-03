"A Espia" chega aos ecrãs na próxima semana

José Miguel Pires Hoje às 17:35 Facebook

RTP1 estreia no dia 8 de abril uma série sobre a vida dos espiões na Segunda Guerra Mundial em Portugal. Esta segunda-feira, às 18 horas, o elenco estará em direto no Instagram.

"A Espia", série realizada por Jorge Paixão da Costa, com produção da Ukbar Productions, estreia no dia 8 de abril, na RTP1, contando com nomes como Daniela Ruah, Maria João Bastos e Diogo Morgado.

Em plena Segunda Guerra Mundial, Portugal foi o porto de abrigo de muitos refugiados, mas também de grandes operações de espionagem e de batalhas de contrainformação. Pelo meio, a forte procura por volfrâmio, minério altamente utilizado na produção de material bélico, envolve Maria João Mascarenhas (Daniela Ruah) e Rose Lawson (Maria João Bastos) em diferentes atividades de espionagem, trabalhando com Aliados e com o Eixo, tentando evitar uma invasão do país e tantos outros dilemas diplomáticos.

Em "A Espia", o espetador é transportado para o mundo da espionagem e das batalhas que se travaram não nos campos abertos com balas e canhões, mas nos casinos, nos bares e nas festas, com mensagens codificadas e troca de valiosa informação.

Para além das figuras femininas deste mundo misterioso, a série retrata também alemães e ingleses que lutam pelos seus interesses nacionais na vida noturna lisboeta e membros da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) e da Legião Portuguesa que tentam manter a neutralidade do país e a sua sobrevivência num dos maiores conflitos mundiais que a Humanidade já testemunhou.

O elenco estará esta segunda-feira à conversa em direto no Instagram da RTP, a partir das 18 horas.