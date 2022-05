A perfeição pode ser uma comédia

Les Trocks estiveram no Porto. Até domingo sobem ao palco do Teatro Tivoli.

Há cinco anos que Les Ballets Trockadero de Monte Carlo não subiam ao palco do Coliseu portuense. A companhia dirigida por Tory Dobrin foi formada em 1974 por um grupo de bailarinos nos resquícios dos tumultos de Stonewall, marco importante para o movimento LGBT nos EUA. Criando uma paródia travesti sobre os clássicos, começaram por ser parte dos renegados da Broadway.

Assim que o apresentador anuncia, em português, as primma ballerinas da noite e substituições como "a reumática Natasha Dóiaqui, agora parte do Ballet Imperial de São Pedro da Cova", já a gargalhada é geral. O facto de usarem piadas locais nas digressões internacionais é demonstrativo do nível de cuidado e profissionalismo da companhia.

O elenco, exclusivamente masculino, é composto por bailarinos profissionais, antigas estrelas de companhias como o Atlantic City Ballet e Ballet de Lima. A permissa soa duvidosa quando o programa arranca com "Las sylphides", obra-prima de Fokin, tal é a fisionomia e delicadeza gestual de alguns bailarinos. Respeitando os códigos baléticos e as notações coreográficas e cenográficas da obra original, vão cometendo erros quase todos relacionados com o uso do espaço, entre empurrões, ameaças e situações inusitadas. Ninguém espera uma bailarina ataviada num tutu romântico ameaçar outra de lhe dar dois sopapos.

A segunda parte utiliza obras mais despidas e caricaturas de Marius Petipa, incluindo um "Pas de trois" com um bailarino muito pequeno acompanhado de duas matronas, causando um desequílbrio permanente, ou uma "Morte do cisne" em que a diva perde as penas na dança.Quando alguém conta e aplaude a quantidade de relevés de uma bailarina ou as contraturas nas costas por um "atittude derriére", é impossível segurar o riso. "Walpurgisnacht", bailado pouco apresentado em Portugal, fecha o programa com uma impactante variação dos faunos, com destaque para o bailarino japonês Takaomi Yoshino. Um dos melhores espetáculos de bailado clássico e de humor da temporada.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

Até 8 de maio