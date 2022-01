"À procura dos lagartos" nas livrarias do Porto

JN Hoje às 18:15 Facebook

Alertar para o risco de extinção de uma espécie protegida e promover as livrarias independentes do Porto são os objetivos maiores do jogo multimédia "À procura dos lagartos", que arranca já neste sábado.

Os 220 quilómetros que separam o Porto de Vilar de Amargo, aldeia do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo conhecida como a terra dos lagartos, vão ser encurtados ao longo das próximas semanas.

A partir deste sábado e até ao próximo dia 26 de fevereiro, as duas localidades vão ser o epicentro do jogo multimédia "À procura dos lagartos", integrado nas comemorações do Entrudo Lagarteiro 2022.

Além de ter como objetivo central alertar para a necessidade de proteger uma espécie que corre risco de extinção, como é o caso do sardão, o jogo pretende levar os participantes a descobrir livrarias da cidade do Porto - Académica, Exclamação, Flaneur, Gostar de Ler, In-Libris, Lumière, Manuel Santos, Paraíso do Livro, Poetria e Unicepe -, instando-os a encontrar um conjunto de livros essenciais da história da literatura.

Para jogar, bastará aos participantes instalar a aplicação Actionbound (versão gratuita) e pedir para jogar o jogo LagartosPorto ou/e LagartosVilarAmargo, seguindo as instruções que o jogo irá dar, desde o início até ao fim, através do recurso a sentidos e direcções, pistas e perguntas de cultura geral.

Em cada um dos locais que integram o trajeto traçado pelo jogo, depois de responder a um conjunto de questões que o jogo colocará, cada equipa poderá recolher um postal com o desenho de um lagarto, da autoria de Vítor Sá Machado e PAM. No final do jogo, possuirão uma coleção e receberão um envelope selado para os guardar.

O arranque do projeto acontece neste sábado, às 15.30 horas, no Mira Fórum, com a abertura da exposição "Lagartos, lagartos", de Ana Fernandes, com fotografia de Renato Roque e lagartários de PAM, e música tradicional com a gaita de foles de Abílio Topa.

Na próxima sexta à noite, ainda no mesmo espaço, Catarina Ginja apresenta o livro "Histórias do lagarto", de Renato Roque. A sessão inclui também um rap do lagarto, por Ana Deus, e projeções de acetatos lagarteiros.

Até ao final do projeto, há ainda a destacar, a 22 de janeiro, um conjunto de conversas sobre lagartos, em que se irá falar sobre o papel do lagarto na ecologia, na antropologia e na arte, com a participalção daartista plástica e antropóloga Angélica Lima Cruz e a bióloga Catarina Pinho

Por fim, a 12 Fevereiro, às 17 horas, está prevista uma intervenção artística de Rute Rosas intitulada "Em tudo revelação".