Banda pop sueca irá também realizar concertos virtuais.

Os Abba estão de regresso após 40 anos de silêncio e vão lançar um novo àlbum, "Voyage", a 5 de novembro, que inclui uma canção de Natal. O último álbum dos magos suecos da pop "The visitors" em 1981. Dois temas de "Voyage" a balada épica "I still have faith in you" e a mais dançável "Don"t shut me down", já podem ser escutadas.

Este regresso não se esgota num novo álbum, já que o quarteto decidiu também criar um espetáculo, com o nome do disco, anunciado para maio de 2022 em Londres. A partir da próxima terça-feira os bilhetes estão à venda.

Mas quem for ao concerto não terá a aoportunidade de ver Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus em carne e osso. A experiência será de "versões digitais de si mesmos que não hologramas", lê-se em nota de imprensa, e irão aparecer todas as noites ao lado de uma banda ao vivo de dez músicos num novo espaço com capacidade para 3000 pessoas no parque olímpico de Londres chamado Abba Arena. Lyngstad disse sobre este reencontro: "Foi uma grande alegria trabalhar com o grupo novamente - estou muito feliz com o que fizemos". Andersson e Ulvaeus são, diz, "compositores excecionalmente talentosos e verdadeiramente geniais".