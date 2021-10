Abdulrazak Gurnah será editado em Portugal em 2022

Ruben Roma Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Prémio Nobel da Literatura 2021 vai ser publicado pela Cavalo de Ferro.

Abdulrazak Gurnah terá quatro obras traduzidas para português. A primeira, "Afterlives", chega já em fevereiro de 2022. Seguem-se "Paradise" (maio 2022), "By the Sea" (setembro 2022) e "Desertion" (2023).

Segundo Diogo Madre Deus, editor da Cavalo de Ferro, chancela da Penguin Random House Grupo Editorial Portugal, "é um absoluto privilégio" poder publicar a obra do primeiro escritor negro a ser reconhecido pela Academia Sueca em mais de 30 anos, depois do nigeriano Wole Soyinka em 1986.

"Uma obra importante, que ajuda a repensar questões que se posicionam no centro das preocupações do mundo atual, com uma voz que ainda teima em ser considerada periférica".

Abdulrazak Gurnah, nascido em 1948 em Zanzibar, na Tanzânia, vive no Reino Unido desde a adolescência.

O Nobel que lhe foi atribuído a 7 de outubro foi justificado "pela sua penetração descomprometida e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no espaço entre culturas e continentes".

De acordo com a Academia Sueca, "a dedicação de Gurnah à verdade e a sua aversão à simplificação são impressionantes. Isto pode torná-lo sombrio e intransigente, ao mesmo tempo que segue os destinos dos indivíduos com grande compaixão e compromisso inflexível".



A academia destacou ainda, na sua obra, "uma exploração interminável impulsionada pela paixão intelectual", que está presente em todos os seus livros, nomeadamente no seu mais recente romance, "Afterlives".