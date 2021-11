"Alcindo" vence Grande Prémio Caminhos do Cinema Português

João Pedro Campos Hoje às 18:18 Facebook

"Alcindo", de Miguel Dores, conquistou o Grande Prémio Caminhos do Cinema Português, festival que encerra este sábado em Coimbra.

O documentário, que aborda o crime racial que chocou o país em 1995, foi escolhido pelo Júri com a justificação de ser "um filme significativo, que através de um impressionante trabalho de investigação com recursos limitados, parte de um acontecimento particular cujo entendimento profundo implica refletir sobre o passado, o presente e o futuro do nosso país".

Para além do Grande Prémio, o filme de Miguel Dores conquistou o Prémio Universidade de Coimbra - Melhor Documentário.

Entre os premiados, destaque para "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, que conquistou quatro galardões, e a curta-metragem "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, distinguida com três prémios.

Diana Neves Silva conquistou o Prémio de Melhor Atriz no filme "Luz de Presença", enquanto Pedro Lacerda, pelo seu desempenho em "Terra Nova" ​​​​​​​e "A Arte de Morrer Longe", conquistou o galardão de Melhor Ator.