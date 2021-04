Amanda Gorman em Portugal em 2021

Hoje às 11:35 Facebook

Amanda Gorman ganhou grande destaque em todo o mundo depois de ler o poema "The Hill We Climb" na tomada de posse de Joe Biden como 46.º Presidente dos EUA, em janeiro deste ano. Somaram-se as traduções em vários países do mundo. E também as polémicas.

Em Portugal, ainda nenhuma editora tinha confirmado ou desmentido a intenção de publicar a obra da mais jovem oradora na tomada de posse de um presidente norte-americano.

A notícia chegou esta segunda-feira, em comunicado: a Editorial Presença publicará os três livros da autora em Portugal: a par da edição de "The Hill We Climb", que acaba de sair nos EUA, a autora verá ainda o poemário The Hill We Climb and Other Poems e Change Sings" e um livro infantil ilustrado serem editados em 2021.

Os livros de poemas serão publicados em edição bilingue. O livro infantil, ilustrado por Loren Long, contará com a tradução de Carla Fernandes, tradutora, jornalista e programadora cultural.

Amanda Gorman junta-se assim, no catálogo da Editorial Presença, a nomes como Malala, Yousafzai, Bana Alabed, Greta Thunberg e, mais recentemente Gitanjali Rao, a primeira vencedora do Prémio Kid of the Year da revista TIME, reforçando a aposta da editora em novas vozes femininas.