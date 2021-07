Amanda Knox acusa novo filme de lucrar com o seu caso

JN/Agências Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz americana Amanda Knox, que ganhou fama depois de estar no centro de um caso criminal altamente mediático no qual foi absolvida, acusou um novo filme de "lucrar" com o seu caso.

"Stillwater", que estreia nos cinemas dos EUA esta sexta-feira, conta a história de um norte-americano (Matt Damon) que viaja para França para tentar ajudar a sua filha (Abigail Breslin), presa após ser acusada do assassinato da sua amiga - algo que jovem nega. Nessa tarefa, tem ainda a ajuda de uma francesa (Camille Cottin).

O diretor, Tom McCarthy, disse que se "inspirou" vagamente no caso em que Amanda Knox esteve envolvida, embora o roteiro seja diferente. Segundo o diretor do filme, a ideia era "deixar o caso Amanda Knox para trás" e que o argumento foi simplesmente feito "em torno" da história de uma estudante norte-americana no estrangeiro que está envolvida num crime "sensacional" e acaba por presa.

Porém, Knox, agora com 34 anos, acusou o filme de lucrar com a sua história. "O meu nome pertence-me? O meu rosto? E quanto à minha vida? A minha história? Por que o meu nome se refere a eventos nos quais não participei? Volto a essas perguntas porque outras pessoas continuam a beneficiar com o meu nome, rosto e história sem o meu consentimento. Mais recentemente, o filme #STILLWATER", escreveu Knox, numa publicação no Twitter.

A atriz e o namorado Raffaele Sollecito foram condenados pelo assassinato da sua colega de quarto britânica Meredith Kercher em Perugia, Itália, em 2007, enquanto as duas mulheres lá estudavam.

PUB

O julgamento foi extremamente mediático em ambos os lados do Atlântico e Knox passou quatro anos na prisão antes de a condenação ser anulada em 2015.