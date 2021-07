Angoulême homenageia Albert Uderzo

F. Cleto e Pina Hoje às 16:31 Facebook

Mural e menir vão evocar desenhador de Astérix

A cidade de Angoulême, sede do mais mediático festival de banda desenhada europeu, vai render homenagem a Albert Uderzo (1927-2020). O anúncio foi feito cerca de um ano após a morte do co-criador de Astérix, tendo o presidente da câmara local, Xavier Bonnefont, divulgado agora as três iniciativas previstas, em estreita colaboração com Ada e Sylvie Uderzo, respetivamente esposa e filha do desenhador.

Conhecida pelos vários murais dedicados à banda desenhada, a cidade contará em breve com mais um, intitulado "Uderzo dans son cosmos", que representará o artista sentado na sua mesa de trabalho, de onde saltam várias das personagens que concebeu: Astérix, Obélix, Panoramix e outros gauleses, evidentemente, mas também os aviadores Tanguy e Laverdure, o índio Humpá-pá e o cavaleiro Humberto da Massa Folhada ou o corsário João Pistolão.

O desenho original para o mural, que ocupará uma área com cerca de 200 m2, é da autoria de François Boucq, também ele desenhador de séries de BD como "Bouncer", "Little Tulip" ou "O Guardião do Vaticano".

Outra das iniciativas estará no exterior da estação ferroviária local, onde será colocado um menir com 6,5 metros de altura e 22,5 toneladas de peso, doado à cidade pela família de Uderzo. Esculpido por François Desforges em pedra local, ficará em frente ao obelisco consagrado a René Goscinny (1926-1977), argumentista de Astérix, que foi inaugurado em 2017. Desta forma, os dois autores que partilharam tantas criações, estarão de novo unidos numa cidade que tem como principal bandeira a banda desenhada.

Finalmente, um projecto pedagógico sobre a obra de Uderzo e as suas personagens será proposto anualmente a uma turma da Escola Uderzo, e o resultado final será reproduzido num dos muros da escola. A Cité de la BD e a L"École d"Art de Grand Angoulême farão parte do projecto.

Co-criador de Astérix e desenhador de 35 álbuns com as aventuras do pequeno guerreiro gaulês, em 1999 Albert Uderzo foi homenageado como Grande Prémio do Milénio pelo Festival de BD de Angoulême, em reconhecimento da importância da sua carreira.