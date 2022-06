Anitta acena com bandeira espanhola e enfurece fãs em Lisboa

A cantora brasileira, que deu um concerto esgotado no Rock in Rio Lisboa, causou polémica depois de ter acenado com uma bandeira espanhola aos festivaleiros.

A polémica está instalada e muitos fãs apontam-na como uma "mancha" no concerto sem mácula de ontem de Anitta no Rock in Rio Lisboa, perante 80 mil pessoas: durante atuação, a cantora brasileira desceu do palco e recebeu, de uma fã, uma bandeira espanhola, que exibiu.

Muitos espetadores não gostaram e atribuíram o facto a um alegado desconhecimento da artista em relação à bandeira portuguesa, que Anitta negou entretanto nas redes sociais.

"Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, só quis mostrar um amor para Espanha também", justificou a artista no perfil de Instagram.

"Não sou doida e achei que era a bandeira de Portugal! Mas, não tinha a bandeira de Portugal", referiu Anitta, que pediu aos fãs para não ficarem "chateados".