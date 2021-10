Assistente garantiu a Baldwin que a arma era segura

JN Hoje às 11:38 Facebook

O assistente de realização assegurou a todos que a arma estava descarregada, mas afinal, a pistola disparada por Alec Baldwin e que acabou por matar Halyna Hutchins durante a rodagem do filme "Rust", tinha munições reais.

É prática comum, durante a produção de um filme, que no estúdio se anuncie em voz alta que uma arma prestes a ser usada pelos autores está descarregada (em inglês, "cold gun", ou "arma fria"). Foi o que fez o assistente de realização, antes de entregar uma pistola a Alec Baldwin que, em vez de disparar pólvora seca, desferiu um tiro fatal sobre a diretora de fotografia, atingindo-a no peito. A mesma munição feriu no ombro o realizador Joel Souza, que está livre de perigo.

Segundo o auto sobre o incidente, registado pela polícia de Santa Fe no tribunal local, o assistente garantiu que não sabia que a arma tinha munições reais, quando a entregou ao ator para a testar durante um ensaio.

A imprensa norte-americana adianta também que o auto descreve que o adereço era "um de três guardados num armário fora de um dos edifícios" usados pela produção. O assistente de realização pegou numa das armas, entrou no edifício e entregou-a a Baldwin. Nesse momento, diz o auto, "gritou 'arma fria', indicando assim que a arma não tinha munições reais".

Depois da tragédia, a produção parou imediatamente e a polícia, mediante mandado judicial, recolheu para investigação a roupa usada por Alec Baldwin, que teria vestígios de sangue, assim como armas, documentação, munições e câmaras de filmar. A intenção é perceber porque razão a arma usada pelo ator estava carregada e se o incidente terá sido gravado.