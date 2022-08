Atriz Anne Heche entre a vida e a morte após acidente grave

Inês Inteiro Hoje às 14:42 Facebook

Anne Heche está a lutar pela vida após um grave acidente de carro. A colisão ocorreu em Los Angeles e, segundo as autoridades, o carro de Heche embateu contra uma casa e o veículo incendiou-se. O estado de saúde da atriz é "extremamente crítico". O acidente ocorreu no dia 5 de agosto e a atriz norte-americana está em coma desde então.

A atriz Anne Heche teria acabado de sair de um cabeleireiro quando embateu contra uma casa.

Moradores afirmam, que momentos antes, a atriz foi contra a porta de uma garagem de onde saiu a alta velocidade. A mesma também foi filmada a conduzir de forma imprudente e errática através das câmaras de segurança de algumas residências.

As autoridades já estão a investigar o caso e afirmam que a atriz estava sob o efeito do álcool no momento do acidente.

Heche já tinha sido hospitalizada pelo consumo de álcool, drogas e surtos psicóticos no passado.

A casa contra a qual o carro embateu ficou completamente destruída por causa das chamas. Os bombeiros precisaram de cerca de uma hora para conseguir resgatar Heche, que terá tentado comunicar com muita dificuldade com os bombeiros.

A atriz tentou ainda fugir, e um vídeo mostra-a mesmo a lutar para sair da maca. Encontra-se inconsciente desde então. A atriz de 53 anos está entubada e requer ventilação mecânica assistida para conseguir respirar.

"Ela tem uma lesão pulmonar significativa que requer ventilação mecânica e queimaduras que precisam de intervenção cirúrgica. Está atualmente a ser tratada no Grossman Burn Center", disse um representante da atriz.

Heche, que integrou o elenco de filmes como "Donnie Brasco" e "6 dias 7 noites" sofre de problemas de saúde mental e passou por uma sucessão de acontecimentos trágicos. Já tinha sido detida e hospitalizada quando terminou a relação com a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres, por ter invadido uma casa alcoolizada.