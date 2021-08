Atriz Eunice Muñoz internada no hospital

JN Hoje às 21:31, atualizado às 22:23 Facebook

A veterana atriz Eunice Muñoz, de 93 anos, foi esta segunda-feira internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras.

Eunice Muñoz foi internada de urgência. Apesar de grave, o seu estado é considerado estável. Os exames efetuados até ao momento não apontam para a existência de danos cerebrais.

A artista encontra-se desde o final do mês de abril envolvida na peça "A Margem do Tempo", de Franz Xaver Kroetz, na qual partilha o palco ao lado da neta, Lídia Muñoz, que confirmou o internamento nas redes sociais, esclarecendo que, ao contrário do que foi noticiado, a avó não sofreu AVC ou enfarte.

Depois da estreia, no Auditório Municipal de Oeiras, a peça, encenada por Sérgio Moura Afonso, está a ser apresentada em diversos palcos pelo país fora, numa digressão que a própria atriz assume ser a de despedida dos palcos.

A última representação está agendada para novembro, na Sala Garrett, do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.