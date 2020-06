Bailarina de Braga foi segunda em concurso mundial

Luís Moreira Hoje às 22:02 Facebook

Ana Margarida Costeira era a única portuguesa numa prova que juntou 600 dançarinos de todo o mundo.

Ana Margarida Costeira, 14 anos, dança desde pequenina. Há três anos entrou para a Ent"Artes-Escola de Dança, em Braga, e começou a participar (e vencer), concursos internacionais de ballet e dança contemporânea. Esta quarta-feira, ficou a saber que ficou em segundo lugar na fase final do concurso mundial SóDança, que é organizado em Nova Iorque, no qual competiu com mais quatro concorrentes, sendo a única portuguesa.

A competição, devido à pandemia, decorre pelo YouTube, onde as bailarinas colocam um vídeo. Ana foi sendo votada até à final: "Tive mais de 1000 votos e quase 6000 visualizações", nota.

Com candidatos de todo o Mundo a trabalharem a partir de casa, online, a competição "Just Dance" começou com 600 jovens bailarinos que, em todas as fases de apuramento, apresentam coreografias originais.

Para evoluir, a Ana leva uma vida de trabalho, com aulas e treino de ballet de várias horas, antes ou a seguir às aulas do 9.º ano que frequenta no Colégio Luso Internacional de Braga. "Quase não tenho tempo para estar com os amigos... Isto é absorvente, mas gratificante", salienta.

A jovem deveria partir em julho para a Holanda rumo à "National Ballet Academie", onde integraria um estágio de verão, para o qual foi selecionada no Youth America Grand Prix, entretanto cancelado devido à pandemia.

Foi também selecionada para o "America Ballet Theater Summer Intensive" e, assim, continuará a trabalhar, a partir de casa, com professores de renome que, a partir da escola em Nova Iorque, guiarão o seu estudo. "Quero ser bailarina profissional mas vou continuar os estudos, incluindo universitários, porque esta é uma profissão de desgaste rápido", adianta, frisando que ainda não decidiu que curso pretende, prevendo que seja na área da economia ou gestão.