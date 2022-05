"Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, com quatro nomeações nos prémios Eisner

O romance gráfico "Balada para Sophie" é um dos principais destaques dos prémios Eisner deste ano, nos quais surge com quatro nomeações.

O livro, publicado nos Estados Unidos pela Top Shelf, está nomeado para Melhor Álbum e para Melhor Edição Americana de Livro Estrangeiro, e os seus autores, o português Filipe Melo e o argentino Juan Cavia, estão indicados, respetivamente, para Melhor Argumentista e Melhor Desenhador/Artista Multimédia.

"Balada para Sophie" Foto: DR

Já na quinta edição em Portugal, "Balada para Sophie" faz parte do catálogo da Companhia das Letras, uma chancela do Penguin Random House Grupo Editorial, tendo sido distinguido como Melhor BD de Autor Português no Amadora BD 2021 e como Livro do Ano Bertrand no ano passado. Esta obra de Melo e Cavia, que já foi também editada em França, Espanha e, recentemente, no Brasil., possui uma grande ternura e narra uma intensa rivalidade entre dois talentosos pianistas durante a segunda metade do século XX, que na verdade só existe na mente de um deles.

A lista de nomeados conta igualmente com outro autor português, o desenhador Filipe Andrade, nomeado para Melhor Desenhador e Melhor Colorista (aqui juntamente com Inês Amaro) pelo seu trabalho em "The Many Deaths of Laila Starr", editado pela BOOM! Studios.

Criados em 1988, os Prémios Eisner, são os mais importantes galardões atribuídos pela indústria norte-americana de banda desenhada e os vencedores serão conhecidos em Julho, durante a Comic Con de San Diego.

Na listagem deste ano dos Eisner constam apenas outras quatro obras disponíveis em português: "1984", de Fido Nesti (Alfaguara), nomeado para Melhor Adaptação; o manga "Spy x Family", de Tatsuya Endo (Devir), indicado para Melhor Edição Americana de Livro Asiático; "Monstros" (G. Floy), que concorre com "Balada para Sophie" para Melhor Álbum e cujo autor, Barry Windsor-Smith, está nomeado para Melhor Autor Completo e Melhor Legendagem; e "Monstress" (Saída de Emergência), através da desenhadora Sana Takeda que é concorrente de Juan Cavia para Melhor Desenhador/Artista Multimédia.

