Banda Desenhada e Ilustração para ver no Barreiro

Quarta edição do IlustraBD, no Barreiro, arranca este sábado. Exposição dos desenhos originais de Filipe Melo ou António Jorge Gonçalves em destaque no programa.

O Auditório Municipal Augusto Cabrita - AMAC recebe a partir deste sábado a 4ª Edição do IlustraBD - Mostra de Banda Desenhada e Ilustração do Barreiro. Surgido em 2018, numa parceria entre a Câmara Municipal do Barreiro e o ilustrador barreirense João Raz, tem como objetivo oferecer ao Barreiro e a todos os amantes e interessados na BD e na ilustração, um evento que proporcione um contacto privilegiado com os seus criadores.

A edição deste ano marca uma viragem na programação, com uma aposta maior em exposições individuais, em vez de coletivas, e em novos estilos, diversificando o tema fantástico, predominante nas edições anteriores.

Desta forma, o IlustraBD apresentará aos seus visitantes os originais de "Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, "Desenhar do Escuro", de António Jorge Gonçalves, e "Juventude", de Marco Mendes, para além de uma mostra colectiva dos autores nacionais da editora Ala dos Livros: Luís Louro, Marcos Calhorda e Daniel Maia, Diogo Campos e Hugo Teixeira, e uma secção para as lendas da BD Jorge Magalhães e Augusto Trigo.

Neste primeiro fim de semana, o IlustraBD propõe uma série de atividades: visitas guiadas às exposições, sessões de autógrafos e de desenho ao vivo, workshops, feira do livro, sessões de cinema e duas conversas, a primeira, dia 15, às 16 horas, com os autores expostos, e a segunda, sobre "A Divulgação da BD em Portugal", domingo, dia 16, no mesmo horário.

Cumprindo o propósito de levar o IlustraBD para fora do seu núcleo central, no dia 22, às 16 horas, será inaugurada na Galeria da Biblioteca Municipal do Barreiro, uma exposição individual de Henrique Pirote, um jovem aluno da Faculdade de Belas Artes que se está a lançar no mundo da 9ª arte.

Esta edição ficará igualmente marcada pela homenagem póstuma a Eugénio Silva (1937-1922) desenhador barreirense e nome destacado da banda desenhada portuguesa, responsável, entre outras, por obras como "Matias Sándor", "Eusébio, Pantera Negra", "Inês de Castro... a que depois de morta foi Rainha" ou "O Crime de Arronches"

Do restante programa do Ilustra BD, que decorrerá até 4 de junho, destaque para a apresentação do livro "O Mistério de Cepheus", de Liliana Gaito e Carlos Rafael (dia 7 de Maio, às 10h30) e para a Masterclass "Desenhar do Escuro" com António Jorge Gonçalves (28 de Maio).

A imagem gráfica da 4ª edição do IlustraBD, tem a assinatura do artista barreirense Ricardo Reis.