Banksy homenageia profissionais de saúde com obra de arte

JN Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A pintura, em grande parte monocromática, mostra um rapaz a segurar na figura do momento: uma profissional de saúde.

A obra mede um metro quadrado e foi pendurada, em colaboração com a administração do hospital, perto da unidade de emergência.

Banksy inspirou-se nas figuras do Homem-Aranha e do Batman para destacar um novo herói de ação - uma enfermeira do NHS (sigla inglesa para o Serviço Nacional de Saúde).

O braço da enfermeira surge estendido e apontando para a frente, ao estilo Super-Homem, como se estivesse em missão.

A figura conta ainda com uma máscara, uma capa e um avental com o emblema da Cruz Vermelha, único elemento d cor no novo trabalho artístico de Banksy, que pretende ser uma homenagem aos profissionais de saúde do seu país.

O artista deixou um bilhete aos funcionários do hospital. "Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isso ilumine um pouco o lugar, mesmo que seja apenas a preto e branco".

A pintura permanecerá no Hospital Geral de Southampton até ao outono. Depois, será leiloada para arrecadar dinheiro para o NHS.

Paula Head, diretora do hospital, afirmou à BBC que a família hospitalar "sofreu com as perdas trágicas de muitos membros respeitados pela unidade de saúde".

"O facto de Banksy nos ter escolhido para reconhecer a excelente contribuição de todos nós, em tempos sem precedentes, é uma grande honra", acrescentou a diretora. Paula Head disse ainda que o gesto "será realmente valorizado por todos no hospital, pois as pessoas terão um momento, nas suas vidas diárias em funções, para fazer uma pausa, refletir e apreciar a obra de arte".