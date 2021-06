BD despede-se de Walli

F. Cleto e Pina Hoje às 13:10 Facebook

Desenhou diversas séries da revista "Tintin".

André Van Der Elst, mais conhecido por Walli, partiu no passado dia 23, contava 69 anos feitos a 6 de abril. Desenhador da revista "Tintin", onde trabalhou durante duas décadas, foi responsável pelo retomar de séries como "Modeste et Pompon" ou "Chlorophylle et Minimum".

Natural de Bruxelas, após completar um curso de professor decidiu dedicar-se à banda desenhada. Tinha 22 anos quando publicou "Croqueminou", uma série de gags com argumento de Noiret, na revista "Tintin", título a que ficaria indelevelmente associado e onde publicaria a sua primeira história humorística a solo, "L"Oeuf" (1977). O humor foi sempre a sua área de eleição, devido ao traço caricatural, ágil, vivo, arredondado e expressivo.

No mesmo ano, com argumento de Bob de Groot, desenhou "Touky le toukan", uma combinação de aventura, humor e algum absurdo, que deu origem a dois álbuns e chegou a poder ser lido na versão portuguesa da "Tintin".

O mesmo aconteceria com alguns episódios de "Modeste et Pompon", a primeira série de sucesso daquela publicação que ele retomou, em 1980, desta vez em parceria com o argumentista Bom. Ao contrário do seu criador, Franquin, esta dupla decidiu pôr Modeste a viver aventuras mais longas em vez dos habituais gags de uma página e, na parte final do seu consulado, chegaram mesmo a transpor a ação para o ano de 1935, com o protagonista a narrar as peripécias do seu avô. Na mesma altura, sempre no campo do humor, os dois autores criaram "Cosmic Connection", histórias curtas sobre um astronauta azarado.

Dois anos depois, Walli desenhava um episódio de "Chlorophylle et Minimum", escrito por De Groot. O seu criador original, Raymonmd Macherot, ficou tão satisfeito com o resultado que lhe propôs continuar a série, inclusive autorizando-o a utilizar o vilão Anthracite que tinha reservado para si. Walli recorreu de novo a Bom nos três álbuns seguintes, que registam o seu percurso nesta série campestre, protagonizada por animais. "Clifton" e "Klaxon", igualmente criações de Macherot, foram outras personagens retomadas, embora de forma breve, por Walli, na mesma época.

A década de 1990 abriria com a estreia da personagem original com maior sucesso de Walli e Bom, o piloto francês Gil Sinclair, ao serviço da força aérea americana durante a II Guerra Mundial. Combinação de História, humor e aventura, foi publicado na revista "Hello Bédé", sucessora da "Tintin", que tinha fechado as portas dois anos antes, e deu origem a quatro álbuns até 1994.

O sucessivo desaparecimento de boa parte dos títulos de BD dedicados a um público infanto-juvenil levou o desenhador belga a dedicar-se à ilustração de livros infantis desde então e até ao final da sua vida.