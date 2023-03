BD portuguesa em destaque no Louri"BD

F. Cleto e Pina Hoje às 16:30 Facebook

A partir deste sábado e até ao próximo dia 19, vai ter lugar o Louri"BD - 1.º Festival de Banda Desenhada da Lourinhã, no Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira, promovido pelo município da Lourinhã e a editora Escorpião Azul.

O intuito da autarquia local é "difundir, junto da comunidade, aquilo que é a banda desenhada, tornando-a acessível e próxima de todos os leitores, independentemente da idade ou da literacia de cada um, e afirmar o enorme potencial pedagógico, artístico e cultural, que tanto enriquece e singulariza este género".

O prato forte do festival é a exposição "10 Anos de Histórias aos Quadradinhos", com pranchas de quase duas dezenas de autores nacionais publicados ao longo de uma década pela editora Escorpião Azul, cujo catálogo é quase exclusivamente preenchido com obras de autores portugueses. "58 edições num total de 68 editadas", frisou ao Jornal de Notícias, Jorge Deodato, fundador da editora. E prossegue: "fundador das edições Polvo, com o Rui Brito e o Pedro Brito, em 1997, desde a minha saída em 2007, que tinha em mente realizar um projeto pessoal". Quando a oportunidade surgiu, deu largas "à vontade insaciável de criar uma casa editorial que se dedicasse em exclusivo à edição de banda desenhada, a que se juntou em 2013 a criatividade da Sharon Mendes", autora do cartaz do Louri"BD.

O principal objetivo da Escorpião Azul, designação escolhida "por apreciar animais exóticos e porque o escorpião é um animal resiliente", era "dar "voz" aos autores portugueses, algo que na altura era quase residual por parte das editoras no ativo". E conclui: "aparecemos para dar alma e coração à banda desenhada que se faz por cá no burgo; os nossos autores sabem que não é fácil editar no nosso pais e correm o risco connosco. Felizmente, os frutos desta parceria vão aparecendo".

Para além daquela exposição, o Louri"BD terá um Mercado do Livro de BD e apresentação de projetos, lançamento de livros, conversas com autores, workshops, sessões de autógrafos e exibição de curtas metragens de animação, durante todos os dias do evento. Durante o festival estarão presentes, entre outros, Álvaro, Derradé, João Amaral, Luís Louro, Paulo J. Mendes, Paulo Monteiro, Pepedelrey e Rita Alfaiate.

Estão também agendados dois concertos ilustrados: na noite de 11 de março, Rita Alfaiate desenhará durante um concerto da cantora Rita Sousa, fazendo Paulo J. Mendes outro tanto durante um especáculo de Brani, no dia 19.

A entrada é livre e a programação completa pode ser consultada nos canais digitais do município da Lourinhã.