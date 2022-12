BD portuguesa para o sapatinho

F. Cleto e Pina Hoje às 15:54 Facebook

Num ano invulgarmente rico para a banda desenhada portuguesa, o JN elege 12 das criações mais relevantes publicadas nesse período, demonstrativas da qualidade crescente do que se vai fazendo por cá.

Se durante décadas a banda desenhada portuguesa se mostrou presa e limitada a temáticas históricas ou a adaptações de obras literárias, nos últimos anos quebrou essas amarras temáticas e apresenta-se rica, diversificada e estimulante, sob diversas facetas e em inúmeros estilos gráficos e narrativos.

E mesmo tendo o nosso mercado editorial as reconhecidas limitações, 2022 foi fértil em edições aos quadradinhos criadas no nosso país Ficam, a seguir, por ordem alfabética, algumas sugestões de leitura, que bem poderiam ser outras tantas ou até mais.

Bestiário da Isa

Joana Afonso

A Seita/Comic Heart

Um mergulho no imaginário infantil, com monstros mais assustados do que assustadores, numa aventura descontraída, animada e divertida, assente num traço orgânico e em cores expressivas.

Co.Br.A - Operação Goa

Marco Calhorda e Daniel Maia

Ala dos Livros

Intriga política, interesses económicos e uma certa noção de patriotismo, são as bases para narrar como foi orquestrado, na sombra, o abandono de Goa pelos portugueses e a repatriação dos que ficaram prisioneiros.

Dante

Luís Louro

Ala dos Livros

Entre a II Guerra Mundial e um imaginário fantástico recheado de referências literárias e cinematográficas, esta elegia anti-bélica é o projeto mais ambicioso do autor, cuja arte brilha intensamente.

Dragomante - Prova de fogo

Manuel Morgado e Filipe Faria

A Seita/Comic Heart

Uma narrativa fantástica de espadas e dragões, centrada na mais perigosa das guerreiras que cavalgam os míticos seres, com sentimentos contraditórios e envolvida em jogos de bastidores pela conquista do poder.

Elviro

Paulo J. Mendes

Escorpião Azul

Sete dias intensos protagonizados por fanáticos de elétricos e de nudismo, numa obra bem estruturada e divertida, sobre relações humanas, a falta de comunicação e a forma como encaramos o passado.

Estes dias

Bernardo Majer

Polvo

Pequenas histórias, contemplativas e intimistas, que ilustram a banalidade das existências nos nossos dias, num conjunto de crónicas sensíveis sobre o nosso tempo e sobre os seus excessos e lacunas.

Juventude [Atenção! Esta capa é horizontal!!!]

Marco Mendes

A Seita/Turbina

Três mergulhos de Marco Mendes no seu passado para nos trazer em quadros de página inteira, pintados a óleo ou pastel, memórias felizes ou trágicas que o definiram como o homem e o autor que é hoje.

Kong the King 2

Osvaldo Medina

Kingpin Books

Depois da revisão do mito de "King Kong", o enorme selvagem que o emulou, regressa à civilização, para resgatar o filho raptado, num relato num preto e branco rico de contrastes, sem uma única palavra.

O perigoso pacifista

Paulo Vaz de Carvalho e João Mascarenhas

A Seita/Centro Artístico Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira

A biografia do músico e cantor, desde o seu nascimento no Porto até à sua morte, evocada num tom leve e saltitante através de pequenas histórias e anedotas daqueles que privaram com ele.

Quero voar

Kachisou

A Seita/Comic Heart

Dores de crescimento, num estilo de inspiração manga, na história trágica tantas vezes repetida de um jovem que se sente acorrentado pelo poder paternal e foge de casa para viver à sua maneira.

O Terror negro

Jayme Cortez

Polvo

Recolha integral da produção de terror de Jayme Cortez, autor português que começou em "O Mosquito" e que, no Brasil, para onde emigrou, se tornou um nome respeitado e uma referência no género.

Variantes

Vários autores

A Seita/Turbina

Abarcando o período de 1872 a 1999, uma revisão da história da BD portuguesa através de 25 obras, evocadas em textos e homenageadas na recriação de uma prancha marcante por autores atuais.