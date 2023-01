Benedict Cumberbatch arrisca ser condenado pelo passado esclavagista da família

Hoje às 11:40 Facebook

O governo dos Barbados criou uma comissão para que se reparem os danos causados pelas famílias proprietárias das plantações e de escravos e a família Cumberbatch, que foi dona da plantação de Cleland e chegou a escravizar 250 pessoas, é uma das visadas.

Já por várias vezes Benedict Cumberbatch falou sobre o passado e lamentou o facto de ter antepassados com ligações ao tráfico de escravos. Mas agora, mais do que a lamúria, as ações da família do consagrado ator podem sair-lhe bem caras, uma vez que o Governo dos Barbados quer indemnizações das famílias que beneficiariam da escravatura.

Em 1728, Joshua Cumberbatch, um dos antepassados de Benedict, comprou a plantação de açúcar Cleland no norte da ilha, na qual manteve 250 escravos e que terá rendido uma "pequena fortuna" à família do ator, como explicou o "The Telegraph". Mais tarde, quando a escravatura foi abolida, os Cumberbatch ainda receberam milhares de libras como compensação. Agora, o ator pode ter de pagar uma indemnização, decisão tomada pelo governo dos Barbados que, nos últimos meses, criou uma comissão para que se reparem os danos causados pelas famílias proprietárias das plantações e de escravos.

"Todos os descendentes de proprietários brancos de plantações que beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indemnizações, incluindo a família Cumberbatch. Isto está nos estágios iniciais. Estamos só a começar. Muito desta história só agora começa a vir à tona", disse David Denny, secretário-geral do Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração, garantindo que as verbas recebidas servirão "para transformar as clínicas locais em hospitais, apoiar as escolas e melhorar as infraestruturas e a habitação no país".

Benedict Cumberbatch, que interpreta o "Doutor Estranho" nos filmes da Marvel - e recentemente deu vida ao dono de uma plantação no filme "12 Anos Escravo" e ainda ao antigo primeiro-ministro britânico, William Pitt the Younger, em "Amazing Grace", produção focada na abolição da escravatura no Reino Unido - até, garantiu o "The Guardian", aconselhado pela mãe a não usar o apelido da família dadas as ligações dos antepassados à escravatura. Ainda assim, os Cumberbatch não são os únicos visados neste processo, garante a mesma fonte. Também o membro do parlamento britânico Richard Drax, que herdou a maior plantação de açúcar do território, enfrenta as queixas da ilha para que devolva as propriedades e pague pelos danos causados, coisa que Drax se negou a fazer.