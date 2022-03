"Branco em redor" contém a dura realidade de histórias verdadeiras

F. Cleto e Pina Hoje às 16:53 Facebook

O direito à educação como elemento de discórdia e medo.

Corre o ano 1832. Está-se em Canterbury, estado de Connecticut, Estados Unidos. Prudence Crandall decide alargar a sua escola para raparigas a jovens negras.

"Branco em redor" parte deste episódio histórico verídico para traçar um retrato desconfortável de um tempo, uma época e uma postura que tende a repetir-se ciclicamente, mesmo que com outras cambiantes e em muitas outras latitudes.

Convém salientar que a açãode "Branco em redor" decorre 30 anos antes da abolição da escravatura em todo o território americano, embora no Norte, onde ela decorre, já tivesse sido abolida. Isso faz com que a narrativa se torne mais estranha e as sucessivas tomadas de posição da comunidade branca local menos compreensíveis, numa escalada que se inicia com um sentimento de desconfiança e acaba por tomar proporções inimagináveis.

Alguns poderão alegar que a violenta revolta levada a cabo um ano antes por Nat Turner, um ex-escravo que ordenou o massacre de mais de seis dezenas de brancos esclavagistas, ainda pairava no espírito dos cidadãos e agricultores locais, especialmente porque Turner se distinguia dos outros negros por... saber ler e escrever.

É desse pormenor de suma importância, o medo da educação - primeiro das mulheres, depois das mulheres negras... - e da tomada de consciência que ela pode provocar, que os franceses Wilfrid Lupano e Stéphane Fert partem para um relato de leitura muito acessível mas estimulante, mais indicado para adolescentes/jovens mas capaz de chegar a um leque abrangente de leitores de várias gerações. A carga histórica está reduzida ao essencial, embora possa ser aprofundada no posfácio que contextualiza o relato e inclui breves biografias de alguns dos intervenientes. Naturalmente, surge também espelhada na recriação gráfica de época, que assenta num desenho em cor directa, sem delimitação a traço negro, o que o torna especialmente agradável e atraente, numa conseguida combinação de sensibilidade, leveza e expressividade. Isto apesar dos tons predominantemente escuros utilizados, que contribuem de forma decisiva para o registo algo soturno de "Branco em redor", em linha com a temática abordada, dura e chocante como tantas vezes a realidade é.



Branco em redor

Lupano e Fert

Arte de Autor