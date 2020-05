Bruno Nogueira leva "Deixem o pimba em paz" ao Campo Pequeno para a semana

JN Hoje às 19:50 Facebook

Bruno Nogueira e Manuela Azevedo vão apresentar o espetáculo "Deixem o pimba em paz" no Campo Pequeno, na próxima segunda-feira. Salvador Sobral e Samuel Úria também vão participar.

O regresso do "Deixem o pimba em paz" às salas de espetáculo foi anunciado esta quarta-feira pela promotora "Everything is New". O evento, que começa às 21.30 horas do dia 1 de junho, vai juntar Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, também com as participações dos músicos Salvador Sobral e Samuel Úria.

"A mim sempre me fascinou o universo pimba. Por inteiro, com as suas letras, músicas, roupas, coreografias, etc. Este espectáculo propõe-se a dar outra vida a essas canções, juntando músicos que fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis. Assim, aparece Manuela Azevedo (vocalista dos Clã), para juntos darmos voz a esses temas. E a nós juntam-se as músicas de Quim Barreiros, Ágata, Marante e Marco Paulo, entre outros", constatou o humorista Bruno Nogueira, responsável por aquele "espetáculo de desconstrução", na nota enviada pela organização.

Os bilhetes estarão à venda nos locais habitais e no site da "Ticketline" a partir das 22 horas desta quarta-feira.