A cantora brasileira Mara Abrantes morreu hoje no Hospital de Santo António dos Capuchos, em Lisboa, aos 86 anos

Mara Abrantes residia há mais de 50 anos em Portugal e deu voz a temas como "Qualquer Dia, Qualquer Hora" ou "Horóscopo". A informação da morte foi confirmada à Lusa pelo empresário artístico António Fortuna.

Mara Abrantes nasceu no Rio de Janeiro a 31 de maio de 1934 e foi registada como Mara Dyrce Abrantes da Silva Santos, tendo viajado para Portugal em 1958 com a revista "Fogo no Pandeiro", por três meses. Rapidamente assinou contrato com a discográfica Valentim de Carvalho e gravou com o Thilo's Combo, do maestro Thilo Krassman (1933-2004).

Recentemente, desenvolveu trabalhou como voluntária no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, e, enquanto funcionária da ex-RDP, participou na campanha "Pirilampo Mágico", de apoio às Cooperativas de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado (CERCI).

A carreira de Mara começara no Brasil, onde, ainda estudante, foi solista do Coro do Ministério da Educação e, aos 16 anos, venceu um concurso de novos talentos dirigido pelo compositor Ary Barroso (1903-1964).

A artista participou em seguida em várias séries televisivas e tornou-se cantora residente no restaurante A Cantina do César, do radialista César de Alencar (1907-1990), e, posteriormente, na 'boîte' Estúdio do Teo, onde conheceu Tom Jobim, que escreveu letras para o seu repertório.

Na década de 1950 fez parte do elenco de várias revistas e participou como atriz em cinco filmes, entre eles "A Dupla do Barulho" (1953) de Carlos Manga, "Malandros em Quarta Dimnensão" (1954), de Luiz de Barros, e em "Angu de Carroço" (1955), de Eurípedes Ramos.

A sua carreira tomou maior projeção no Brasil, quando uma canção que gravou, "Um tiquinho mais", de Newton Ramalho e Nazareno de Brito, foi proibida pela Censura, chamando a atenção da crítica e dos jornalistas.

Em Portugal, na década de 1960, fez carreira como cantora, tendo gravado, entre outros, o disco "Natal Feliz" (1967) e, com o conjunto do maestro Shegundo Galarza (1924-2003), o EP "Sentimental Demais".

Da sua discografia constam temas como "Quem É Homem Não Chora", "Máscara Negra", "Disparada" e "Maria do Maranhão", tendo participado em vários programas televisivos, nomeadamente no popular "Melodias de Sempre", de Jorge Alves (1914-1976).

Em 1968, dirigida pelo maestro Ferrer Trindade, gravou versões de canções que tinham concorrido ao Festival RTP desse ano, conquistado por Carlos Mendes com "Verão".

Dez anos depois, a convite de frei Hermano da Câmara, participou no musical "O Nazareno", no papel da Samaritana, tendo sido gravado um LP.

No ano seguinte, o seu EP "OS Amantes" vendeu mais de 25.000 exemplares, o que lhe valeu um Disco de Prata, e na senda deste sucesso gravou "Horóscopo".

Em 1980 gravou a canção "Amor, Amor à Portuguesa", banda sonora da novela "Moita Carrasco" do programa televisivo "Eu Show Nico", do ator Nicolau Breyner (1940-2016).

No ano seguinte, com a filha Magda Teresa e o Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras, gravou uma versão da canção "Guerra dos Meninos", de Roberto Carlos. Voltou a gravar um tema do repertório do cantor brasileiro, "Tudo Para", em 1983, e "Café da Manhã".

Mara Abrantes gravou ainda várias versões, entre elas, "Um jeito Estúpido de Te Amar", "Foi Deus", "Na Rua dos Meus Ciúmes", "Fado da Carta", "Madragoa" ou "Balada para Dona Inês".

Mara conta dois álbuns de estúdio, ambos editados na década de 1970, intitulados "Mara Abrantes" (Riso e Ritmo) e "na Boca do Povo" (Movieplay Portuguesa), e um com a compilação dos seus êxitos na série "O Melhor dos Melhores" (Movieplay Portuguesa), coordenada pelo produtor Mário Martins.