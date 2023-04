Cartunista explica que retirou obra de exposição para "não provocar guerras"

Foi com surpresa que o cartunista Onofre Varela viu, na terça-feira, a Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) reagir de "forma pouco pacífica" a um cartoon da sua autoria exposto na Bienal Internacional de Arte de Gaia, entretanto retirado da mostra pelo artista, para não alimentar polémicas.

Em causa está um cartoon que representa Adolf Hitler com a estrela de David (símbolo judaico) ao peito, com a legenda "Israel trata os palestinos com o mesmo desrespeito com que Hitler tratava os judeus".

"Como sou um homem de paz, não quero provocar guerras em lado nenhum. O cartoon funcionou, era essa a intenção e estou grato à comunidade judaica por isso. Os meus objetivos estão atingidos, mas fazer guerra para haver sangue não é comigo", diz ao JN o cartunista, referindo, no entanto, que recebeu insultos através da página pessoal de Facebook.

"Há um cidadão pacífico que é cartunista e há cidadãos nada pacíficos que apoiam a intervenção de Israel, que toma conta da Palestina e trata mal os palestinianos. E que insultaram ontem [terça-feira] a minha honra e a da minha mãezinha", relata o cartunista.

Numa carta enviada ao presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e publicada na terça-feira na página oficial de Facebook, a CIL considera que "a Estrela de David sobreposta no coração de uma imagem desenhada de Hitler é uma ofensa grave e indecorosa", e pede à Autarquia que se "solidarize" com a posição da Comunidade Israelita.

"Somos contra a censura, mas o direito de livre expressão deve e pode ser travado quando estimula o ódio e a intolerância", lê-se na carta, na qual os israelitas vincam que "a imagem referida é ultrajante e menoriza o horror e a tragédia do Holocausto. Hitler não tratou os judeus com 'desrespeito' como referido no texto do Cartoon, tratou os judeus com um extermínio em massa e com uma desumanidade sem limites".

Onofre Varela conta que a situação lhe foi exposta numa reunião, na terça-feira, na Câmara de Gaia, pelo que optou por retirar o cartoon da exposição. "Não me senti pressionado, mas percebi que havia uma pressão qualquer que estava a ser colocada pela comunidade judaica e que indispunha a Autarquia, e não quis que essa indisposição fosse além do que já tinha ido", explica o artista, que afirma não terem existido quaisquer condicionalismos relativamente aos cartoons que poderiam ser expostos na Bienal.

Em comunicado, a Câmara de Gaia, que apoia aquela iniciativa artística, a decorrer até 8 de julho na Quinta da Fiação, em Lever, diz ver com "total agrado a decisão de retirada, pelo artista, do cartoon em causa, desta forma evidenciando a sua sensibilidade ao assunto". A Autarquia esclarece ainda que "apoia todas as instituições e iniciativas de relevante interesse municipal, sem exercer qualquer tipo de interferência na sua gestão e organização", e que "jamais põe em causa a liberdade de expressão".

"O Município de Gaia congratula-se com esta postura e manifesta total solidariedade à comunidade judaica da região e do país. Com esta atitude, fica evidenciada a postura de tolerância e diálogo que norteia, sempre, este Município", lê-se ainda no comunicado.

O JN tentou contactar, sem sucesso, o diretor da Bienal Internacional de Arte Gaia, Agostinho Santos.