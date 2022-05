Casa São Roque no Porto mostra Andy Warhol em diálogo com outros artistas

Hoje às 09:53 Facebook

A Casa São Roque - Centro de Arte, no Porto, recebe, de 21 de maio a 31 de janeiro de 2023, a exposição "Warhol, People and Things: 1972-2022", que mostra trabalhos seus e explora a influência do autor noutros artistas.

A iniciativa surge em parceria com a Mishkin Gallery e revela "o trabalho de Andy Warhol e o seu contributo para o desenvolvimento da arte experimental, dos média e do discurso crítico de arte, em diálogo com artistas contemporâneos, ao mesmo tempo que expõe o artista pop pioneiro a uma nova geração no Porto", lê-se na nota enviada pela galeria nova-iorquina.

Em exibição estará uma coleção de 68 fotografias das décadas de 70 e 80 do século passado que foram doadas à Mishkin pela Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, e que serão exibidas pela primeira vez em Portugal e na Europa.

A última grande exposição dedicada ao artista aconteceu em 2000, em Serralves, "mas há uma geração inteira de pessoas no Porto que nunca viram o trabalho de Warhol na cidade até agora", destacou a nota.

Esta mostra quer "gerar novas possibilidades para pensar acerca da abordagem de Warhol à produção de imagem e apropriação, produtos e fetichismo icónico, a vida social dos famosos e das pessoas marginalizadas, e como o artista se moveu entre diferentes meios durante a sua carreira".

"As consequências desta reflexão são consideradas e contraditas na resposta de outros artistas", refere a organização.

Para além das fotografias de Warhol, serão exibidas obras de arte contemporâneas, várias delas comissariadas para a exposição.

"Em vez de se focar exclusivamente em questões como a sequência e a repetição, comercialismo e ambição, 'queerness' e fetichização do corpo, e círculos sociais, a exposição é organizada para que o visitante possa, de forma fluida, relacionar-se com várias destas questões de diferentes formas, através de várias perspetivas artísticas", detalha o comunicado.

Entre as obras exibidas estão "Scenes from the Life Of Andy Warhol" (1982), do realizador Jonas Mekas, fotografias da série "Middle of the Day", de John Miller, três filmes de Jeff Preiss, incluindo o seu mais recente "Welcome to Jordan", de 2022, e pinturas recentes de Anna Ostoya.

Foram ainda comissionadas obras aos artistas portugueses Sara Graça e Pedro Magalhães, e serão também incluídas peças da Casa São Roque, como fotografias de Augusto Alves da Silva e Robert Mapplethorpe.

Haverá ainda palestras sobre fotografia, pela professora da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto Susana Lourenço Marques, e sobre a relação entre Warhol e Jonas Mekas, pela historiadora da arte Inesa Brasiske.

"Warhol, People and Things: 1972-2022" conta com a curadoria da diretora da Mishkin Gallery, Alaina Claire Feldman, e da diretora artística da Casa São Roque, Barbara Piwowarska.