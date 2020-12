"Catarina e a beleza de matar fascistas" chega a Lisboa

Hoje às 17:37 Facebook

O mais recente espetáculo de Tiago Rodrigues chega esta quarta-feira a Lisboa. "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" estará no Porto em fevereiro de 2021

Quase três meses depois da estreia mundial, que teve lugar no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 19 de setembro, "Catarina e a beleza de matar fascistas", a mais recente e aclamada criação de Tiago Rodrigues, sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB). As duas récitas estão marcadas para as 19 horas

Em "Catarina e a beleza de matar fascistas", conhecemos uma família que tem por tradição matar fascistas. No espetáculo, reúnem-se numa casa no campo, no Sul de Portugal, para que Catarina, uma das mais jovens da família, possa matar o seu primeiro fascista, raptado de propósito para o efeito.

É um dia de festa, de beleza e de morte. No entanto, Catarina é incapaz de matar ou recusa-se a fazê-lo. A partir daí, estala o conflito familiar, acompanhado de várias questões que o espetáculo levanta: O que é um fascista? Há lugar para a violência na luta por um mundo melhor? Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender?

A peça conta com interpretações de António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva e Sara Barros Leitão.

Espetáculo apresentado no Porto em fevereiro

"Perante o cenário de adiamento de dezenas de récitas de Catarina e a beleza de matar fascistas, agendadas para os meses de novembro e dezembro, em vários teatros franceses, o Teatro Nacional D. Maria II optou por antecipar a estreia do espetáculo em Lisboa, nesta fase tão desafiante para o setor cultural. Em conjunto com o CCB, encontrámos uma solução que nos permite apresentar o espetáculo já em dezembro, em duas sessões extraordinárias no Grande Auditório, às quais se seguirá uma digressão nacional e internacional", explicou Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II e criador do espetáculo.

" Catarina e a beleza de matar fascistas" prosseguirá com a digressão internacional, que passará por países como França, Itália e Bélgica. Em Portugal, o espetáculo será ainda apresentado no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 11 a 20 de fevereiro de 2021, e regressa ainda outra vez a Lisboa,de 7 a 25 de abril.