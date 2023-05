Funeral do músico Elísio Donas realiza-se esta quarta-feira no Algarve

As cerimónias fúnebres do músico Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, que morreu no domingo aos 48 anos, estão marcadas para quarta-feira em Olhão.

O velório começa às 9 horas na Igreja da Nossa Senhora da Soledade, em Olhão, e a cerimónia religiosa realiza-se às 15 horas, seguindo-se a cremação às 17.30 horas, no crematório da Penha de Faro.

A família de Elísio Donas pede que não se levem flores no seu funeral, que se realizará na terra onde cresceu, no Algarve, depois de ter nascido em Angola.

"Um homem com o coração": é assim que o teclista dos Ornatos Violeta é recordado. Elísio Donas, produtor e instrumentista, era teclista nos Ornatos Violeta, fundados em 1991, no Porto, ao lado de Manel Cruz (voz), Peixe (guitarra) Nuno Prata (baixo) e Kinorm (bateria).

Com eles gravou os álbuns "Cão!" (1997) e "O monstro precisa de amigos" (1999).

O músico tinha ainda um projeto em nome próprio, intitulado Gato Morto, através do qual estava a preparar um primeiro álbum, com a participação de vários convidados, como Dana Colley (dos Morphine), Miguel Lestre, Inês Sousa, Vicente Palma, António Bento, Viviane, Emmy Curl e João Cabrita.

A par dos Ornatos Violeta, Elísio Donas também andou em digressão com os GNR, Jimmy P, Per7ume e Susana Félix e gravou com Sérgio Godinho.

Um dos últimos concertos de Elísio Donas foi no início deste mês, com os Ornatos Violeta, na Queima das Fitas do Porto, não estando confirmadas mais datas da banda.