Circo do Coliseu Porto vai estar em 17 salas de cinema

Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu Porto, fintou a crise pandémica com projeto-piloto onde leva os espetáculos diretamente até ao público.

"Democratização e descentralização" são os dois objetivos pretendidos por Mónica Guerreiro com o projeto-piloto que anunciou ontem, ao lado da ministra da Cultura, Graça Fonseca, para o Coliseu Porto Ageas que dirige.

A partir de sábado, 26 de dezembro e até dia 6 de janeiro, 17 salas de cinemas NOS em diferentes cidades do Continente e da Região Autónoma da Madeira irão transmitir o espetáculo Circo do Coliseu do Porto 2020.

Quando foi iniciada a montagem deste espetáculo, de produção integralmente nacional, havia 32 sessões agendadas. Com as limitações da pandemia, como o recolher obrigatório e a proibição de deslocações entre concelhos, o Circo do Coliseu viu-se reduzido a 19 sessões, às quais o público de concelhos limítrofes está impedido de assistir. A transmissão em salas de cinema é encarada como uma oportunidade para chegar a um público mais vasto.

Mónica Guerreiro, que assumiu os desígnios do Coliseu Porto num ano pandémico, traçou este projeto-piloto com a NOS. A Ministra da Cultura elogiou a iniciativa e afirmou querer replicá-la noutros projetos. "Em 2021 vamos continuar no caminho de procurar parcerias como esta, com a NOS e outras empresas privadas. Neste caso, será transmitido o circo, mas pode alargar-se ao teatro, dança, ópera ou música", disse Graça Fonseca.

"Pretende-se alargar o número de parceiros com o objetivo de levar mais além, neste caso o espetáculo de circo, mas também outros eventos culturais, dinamizando as artes em todo o país", sublinhou.

O Circo do Coliseu do Porto 2020 conta com 87 artistas em cena, incluindo uma orquestra, mais 34 invisíveis, detalhou Mónica Guerreiro. "O espetáculo terá uma produção cinematográfica assegurada em várias sessões, para permitir uma transmissão com alta qualidade na rede de salas de cinema, que também enfrentam menos público e menos estreias", explicou a presidente.

Este "é um projeto-piloto, de um programa maior que será lançado em colaboração entre o Ministério da Cultura e os cinemas NOS, que está em preparação e que vai incluirá outras instituições que se queiram associar, quer do ponto de vista municipal, quer do ponto de vista nacional, e outro tipo de casas produtoras de espetáculo", contou Mónica Guerreiro.

Nos próximos três meses estão também apalavradas sessões deste projeto, no Coliseu, mas desta feita com teatro.

O Circo Coliseu Porto Ageas vai estar em exibição nos cinemas NOS em Vila Real, Braga, Matosinhos, Maia, Gaia, Gondomar, Paços de Ferreira, Viseu, Coimbra, Figueira da Foz, Torres Vedras, Lisboa, Odivelas, Oeiras, Cascais, Montijo, Évora, Faro, Távora e Funchal, com o preço de um bilhete de cinema normal.