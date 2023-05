Clássicos intemporais em destaque no Amadora BD

F. Cleto e Pina Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A cerca de cinco meses da sua realização, de 19 a 29 de Outubro, o Amadora BD apresentou as linhas gerais da sua programação, dominadas pela forte presença de clássicos.

Com o núcleo central mais uma vez situado no antigo Ski Skate Amadora Park, a 34.ª edição do evento terá como tema central os "Clássicos Intemporais", que servirão de inspiração à cenografia geral do evento, que irá reunir mais de uma dezena de ícones da banda desenhada nacional e internacional. Ao apostar de novo em conteúdos generalistas que vão ao encontro de um público mais vasto e alargado, o festival pretende voltar a ser para todos, promovendo desta forma a sua missão de criar e educar novos leitores de banda desenhada.

O núcleo central ocupará uma área total de 2100 m2, dos quais 950 m2 ocupados por 10 exposições e outros tantos pela zona comercial, que contará com a presença de 13 editoras. A área restante, coberta, será dedicada ao gaming e nela terão lugar iniciativas interligadas com o universo da banda-desenhada: cosplay, jogos "arcade", realidade virtual, videojogos, consolas, campeonatos e apresentações, entre outros.

PUB

Como é habitual, o Amadora BD ocupará outros espaços da cidade, nomeadamente a Galeria Municipal Artur Bual, que vai receber duas exposições individuais, e a Bedeteca da Amadora - Biblioteca Fernando Piteira Santos, que acolherá uma mostra dedicada a uma das mais emblemáticas personagens dos westerns aos quadradinhos.

Sobre as exposições, para já apenas se sabe que haverá uma dedicada a Bernardo Majer, vencedor do prémio para Melhor Obra de BD de Autor Português em 2022, por "Estes Dias" (edição da Polvo), sendo ele o autor da ilustração original da 34.ª edição do Festival.

A par dos habituais lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras, o evento, criado em 1990 pela Câmara Municipal da Amadora, com o objetivo de promover a BD, culminará com a habitual cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA), que mais uma vez atribuirá um prémio pecuniário no valor de 5000 €, Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.

À margem do festival, os nomes de Émile Bravo (autor de "Spirou: Diário de um ingénuo", editado pela ASA) e Mayte Alvarado (""A Ilha", a lançar na altura pela Levoir) já foram adiantados pelas respetivas editoras nacionais, como presenças confirmadas no Amadora BD.